Дроны-камикадзе ВСУ атаковали машину с мирными жителями под Брянском

Украинские военнослужащие атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района, заявил в своем Telegram-канале глава Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадала мирная жительница, ее госпитализировали.

Киевский режим продолжает совершать подлые преступления против мирных граждан. Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае отразили атаку украинских беспилотников, один человек погиб. Как уточнил глава региона Вениамин Кондратьев, мужчина в момент прилета находился на балконе многоквартирного дома в поселке Саук-Дере Крымского района.

До этого стало известно, что в Грайвороне Белгородской области мужчина получил травмы в результате детонации дрона ВСУ. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. У пострадавшего диагностировали осколочные ранения кисти и лица.