В Белгородской области мирный житель пострадал из-за детонации дрона ВСУ В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения от детонации дрона ВСУ

В Грайвороне Белгородской области мужчина получил травмы в результате детонации дрона ВСУ, сообщили в соцсети MAX оперштаба региона. Пострадавший получил осколочные ранения кисти и лица и самостоятельно обратился за медицинской помощью.

В городе Грайворон от детонации вражеского дрона пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму, осколочные ранения кисти и лица. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Белгодроской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по территории белгородского производственного предприятия с помощью БПЛА. По его словам, были повреждены емкость и остекление административного здания. Оперативные службы работают на месте.

До этого Гладков рассказал: семь человек пострадали при атаке ВСУ с помощью БПЛА на бронированный микроавтобус в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, женщину и четверых мужчин с осколочными ранениями различных частей тела госпитализировали.

Кроме того, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по месту разгрузки дронов и военной техники НАТО в порту Измаил Одесской области. По его словам, судно с партией оружия и беспилотников оказалось под обстрелом. В Минобороны России эту информацию не комментировали.