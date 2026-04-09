Громкие слова Сырского, поражение склада ВСУ: новости СВО на вечер 9 апреля

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что грядет решающее противостояние с РФ, Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих, расчеты самоходных артустановок «Малка» ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, расположенный в Харьковской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Сырский выступил с громким заявлением о России

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что грядет решающее противостояние с РФ. Вместе с тем он отметил рост численности российских беспилотных систем.

В свою очередь военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины могут попытаться нанести удар по Брянской и Белгородской областям. По его словам, это сопряжено с интенсивной мобилизацией на украинской территории и отказом от мирного соглашения с Россией.

Он предположил, что ВСУ вряд ли решатся атаковать Курскую область, поскольку там возведены значительные укрепления. При этом, по словам военного эксперта, Украина готовится нанести удар, чтобы оказать давление на Россию во время мирных переговоров.

Боец Голливуд рассказал о километрах оптоволокна в Сумской области

Приграничные части Сумской области опутаны оптоволокном из-за высокой активности дронов в регионе, заявил боец группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Голливуд. По его словам, все поля блестят от оптоволокна, нити окутали деревья.

Стало известно об атаке «Гераней» на сухогрузы с оружием для ВСУ

Российские беспилотники «Герань» атаковали два сухогруза в порту Измаил Одесской области, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». По предварительной информации, суда доставили из Европы оружие для ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Беспорядочный огонь из автоматов не смог остановить «Герань», и уже через секунду в середине корпуса сухогруза произошел взрыв, начался пожар. Согласно сведениям подполья, один корабль привез броневики и самоходные гаубицы. В момент атаки он стоял на разгрузке, часть техники уже переместили на причал.

Россия и Украина провели обмен телами погибших

Россия передала украинской стороне 1000 тел погибших военнослужащих, сообщил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной спецоперации Шамсаил Саралиев. Парламентарий добавил, что украинская сторона в ответ передала РФ 41 тело.

ВСУ натравили «Бабу-ягу» на мужчину, укрывавшего раненых российских бойцов

ВСУ попытались убить жителя Красноармейска в ДНР за то, что он спас трех тяжелораненых российских бойцов. Мужчина рассказал, что на его дом сбросили шесть мин. К тому времени раненых успели эвакуировать, а сам мужчина перебрался в подвал, что и спасло его от гибели.

Главе Минобороны доложили о наступлении частей ВС РФ в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклад командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Валерия Солодчука о ходе наступательных действий российских войск и характере действий противника в зоне спецоперации, сообщило Министерство обороны РФ. Глава ведомства проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями данной группировки.

В ведомстве уточнили, что доклад состоялся в ходе рабочей поездки министра. Солодчук подробно информировал главу военного ведомства о текущей обстановке на передовой и о тактике, которую применяет противник.

Стало известно, решил ли Путин объявить пасхальное перемирие

На сегодняшний день президент России Владимир Путин еще не принял решение о пасхальном перемирии в зоне проведения специальной военной операции, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Отмечается, что в прошлом году Москва пошла на трехдневное перемирие во время этого православного праздника.

Склад ВСУ взлетел в воздух после ударов российских «Малок»

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» Вооруженных сил России уничтожили склад с боеприпасами украинских войск, расположенный в Харьковской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Помимо данного объекта, поражение нанесено живой силе подразделений ВСУ в регионе, добавили в ведомстве.

