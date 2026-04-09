Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 10:19

ВСУ натравили «Бабу-ягу» на мужчину, укрывавшего раненых российских бойцов

В Красноармейске ВСУ попытались убить мирного жителя за спасение бойцов ВС РФ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ попытались убить жителя Красноармейска в ДНР за то, что он спас трех тяжелораненых российских бойцов. В беседе с ТАСС мужчина рассказал, что на его дом сбросили шесть мин. К тому времени раненых успели эвакуировать, а сам мужчина перебрался в подвал, это и спасло его от гибели.

Из-за того что помогал [ВС РФ], что много ребят приходило, точка была намеченная, и «Баба-яга» (дрон. — NEWS.ru), видать, высекла, куда прилетать, — отметил местный житель.

Ранее сообщалось, что в селе Новый Ропск Климовского района Брянской области дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в результате чего пострадала женщина. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавшую госпитализировали.

До этого стало известно, что в некоторых подразделениях ВСУ пытаются скрывать реальные потери. По словам источника в российских силовых структурах, погибших военнослужащих могут оформлять как дезертиров или записывать в пропавшие без вести.

Регионы
Красноармейск
ДНР
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Шоу-бизнес

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.