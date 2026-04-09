ВСУ натравили «Бабу-ягу» на мужчину, укрывавшего раненых российских бойцов

ВСУ попытались убить жителя Красноармейска в ДНР за то, что он спас трех тяжелораненых российских бойцов. В беседе с ТАСС мужчина рассказал, что на его дом сбросили шесть мин. К тому времени раненых успели эвакуировать, а сам мужчина перебрался в подвал, это и спасло его от гибели.

Из-за того что помогал [ВС РФ], что много ребят приходило, точка была намеченная, и «Баба-яга» (дрон. — NEWS.ru), видать, высекла, куда прилетать, — отметил местный житель.

Ранее сообщалось, что в селе Новый Ропск Климовского района Брянской области дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в результате чего пострадала женщина. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавшую госпитализировали.

До этого стало известно, что в некоторых подразделениях ВСУ пытаются скрывать реальные потери. По словам источника в российских силовых структурах, погибших военнослужащих могут оформлять как дезертиров или записывать в пропавшие без вести.