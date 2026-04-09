Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 09:09

Мирная жительница пострадала при ударе БПЛА по Брянской области

Подписывайтесь на нас в MAX

В селе Новый Ропск Климовского района Брянской области дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в результате чего пострадала женщина, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавшую госпитализировали, на месте происшествия работают оперативные службы.

В результате террористической атаки, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля ликвидировали почти 70 украинских беспилотников в небе над Россией. Отмечается, что атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Азовского моря. Дроны противника удалось ликвидировать над территориями Курской, Астраханской областей, а также Краснодарского края. Еще один украинский БПЛА был уничтожен над Азовским морем, уточнили в Минобороны.

Регионы
Брянская область
атаки ВСУ
пострадавшие
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.