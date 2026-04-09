В ВСУ начали имитировать отсутствие потерь В ВСУ погибших штурмовиков записывают в дезертиры и пропавшие без вести

В некоторых подразделениях ВСУ пытаются скрывать реальные потери, сообщили РИА Новости российские силовые структуры. Погибших бойцов могут оформлять как дезертиров или записывать в пропавшие без вести.

В ВСУ продолжают имитировать отсутствие потерь. Так, в пресловутом 425-м ОШП уничтоженных штурмовиков записывают в дезертиры, — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что подобная практика используется и в других частях. Речь идет о 71-й отдельной аэромобильной бригаде, там солдат начинают числить пропавшими без вести сразу после выхода на позиции в Сумской области.

В силовых структурах указали на спорные случаи учета личного состава. В 81-й отдельной аэромобильной бригаде в списки пропавших без вести добавили всех военнослужащих, находившихся в одном из подвалов Константиновки. При этом бойцы регулярно выходят на связь и с командованием, и с родственниками.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что российская армия может освободить Славянск и Краматорск до конца лета. По его словам, сейчас активные действия нельзя начать из-за весеннего бездорожья. Тяжелая техника ограничена в движении, поэтому прорывы на данный момент невозможны.