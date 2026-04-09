09 апреля 2026 в 08:10

Боец «Голливуд» рассказал о километрах оптоволокна в Сумской области

Боец ВС РФ заявил, что сумское приграничье опутано оптоволокном из-за дронов

Приграничные части Сумской области опутаны оптоволокном из-за высокой активности дронов в регионе, заявил РИА Новости боец группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным «Голливуд». По его словам, все поля блестят, нити окутали деревья.

Все поля блестят — это оптоволокно. Много километров этого оптоволокна, — рассказал военный.

Ранее источник со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что украинское командование начало перебрасывать курсантов полтавского Военного института телекоммуникаций и информатизации в зону боевых действий в Сумской области. Молодых людей, которым еще не исполнилось 20 лет, распределяют в 50-ю артиллерийскую бригаду и назначают командующими.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший гендиректор Газманова ответит еще за 17 эпизодов мошенничества
Боец «Голливуд» рассказал о километрах оптоволокна в Сумской области
США помогут спецслужбам Украины взламывать машины
Названы эмоции, которые могут спровоцировать аллергию
«Смертоносное преследование»: Трамп вновь пригрозил Ирану
Подстава ВСУ с F-16 и продолжение переговоров: новости СВО к утру 9 апреля
Бутырская назвала самый памятный подарок за успехи в карьере
Снегопад помешал россиянам покинуть Грузию
Немецких школьников начали массово отправлять в нацистские концлагеря
В Финляндии «набросились» на Трампа и заявили об угрозе из Вашингтона
Минобороны назвало количество ликвидированных за двое суток боевиков ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 апреля: инфографика
Водителям рассказали, какие детали машины нуждаются в ремонте весной
Популярные приложения в России начали бороться с VPN
Силы ПВО расправились с 69 украинскими дронами за ночь
«Будут предложения»: в ЦБ высказались о дальнейшей судьбе ключевой ставки
Садоводам рассказали, как весной восстановить пожелтевшие хвойные растения
Дроны-камикадзе ВСУ атаковали машину с мирными жителями под Брянском
«Вашингтон» с Овечкиным устроил «канадский погром»
Тренер объяснила, как накачать большие грудные мышцы
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

