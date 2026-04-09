Боец «Голливуд» рассказал о километрах оптоволокна в Сумской области Боец ВС РФ заявил, что сумское приграничье опутано оптоволокном из-за дронов

Приграничные части Сумской области опутаны оптоволокном из-за высокой активности дронов в регионе, заявил РИА Новости боец группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным «Голливуд». По его словам, все поля блестят, нити окутали деревья.

Все поля блестят — это оптоволокно. Много километров этого оптоволокна, — рассказал военный.

Ранее источник со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что украинское командование начало перебрасывать курсантов полтавского Военного института телекоммуникаций и информатизации в зону боевых действий в Сумской области. Молодых людей, которым еще не исполнилось 20 лет, распределяют в 50-ю артиллерийскую бригаду и назначают командующими.