ВСУ затыкает дыры на фронте под Сумами курсантами без опыта В Сумской области курсантов стали назначать командирами взводов ВСУ

Украинское командование начало перебрасывать курсантов полтавского Военного института телекоммуникаций и информатизации в зону боевых действий в Сумской области, сообщили агентству ТАСС в российских силовых структурах. Молодых людей, которым еще не исполнилось 20 лет, распределяют в 50-ю артиллерийскую бригаду и назначают командующими.

Не достигшие 20 лет юноши получают в подчинение до взвода, — подчеркнул источник агентства.

Причиной такого решения стал критический дефицит квалифицированных специалистов по связи в Краснопольском районе, из-за чего вчерашние студенты вынуждены сразу брать на себя руководство подразделениями. Курсантов назначают на вакантные должности связистов в ускоренном порядке. По словам источника, подобная практика свидетельствует о серьезных кадровых проблемах в рядах украинской армии на приграничных территориях.

Ранее украинское командование было вынуждено отправить военную полицию в Харьковскую область для борьбы с массовым дезертирством. Заградотрядам также поручили задачу по удержанию коммунальщиков, которых насильно вывезли на фронт для работ по оборудованию позиций.