Командование ВСУ планирует перебросить в район Гонтаровки в Харьковской области спецотряды военной службы правопорядка для борьбы с массовым дезертирством, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Задачей «военной полиции» станет розыск беглецов и удержание коммунальщиков, которых насильно вывезли из Харькова.

На Волчанском направлении командование ВСУ планирует перебросить в район Гонтаровки несколько отрядов <...> для поимки дезертиров <...> и недопущения бегства харьковских работников ЖКХ, которых вывезли на принудительные работы по оборудованию позиций южнее Заречного, — пояснил собеседник агентства.

Однако реализация этого плана столкнулась с неожиданными трудностями внутри самой службы правопорядка. Ведомство не смогло собрать нужное количество личного состава из-за «внезапной эпидемии ОРВИ» среди военнослужащих. Силовики отмечают, что таким образом украинские военные пытаются легально избежать командировки в опасный прифронтовой район, где им пришлось бы выполнять функции заградотрядов против своих же сограждан.

Ранее стало известно, что командование элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» приказало военнослужащим расстреливать сослуживцев при попытке отступления с позиций. Суровые меры распространяются не только на бойцов подразделения, но и на других военнослужащих.