05 апреля 2026 в 09:10

ВСУ провалили попытку переброски сил под Сумами

ВС РФ: в Сумской области ликвидировали колонну ВСУ с техникой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Колонна техники Вооруженных сил Украины была уничтожена в Сумской области, сообщил РИА Новости командир сводной артиллерийской группы с позывным Пресс. По его данным, это произошло при попытке переброски сил противника на один из участков фронта.

Он уточнил, что на данном направлении ведется круглосуточная разведка и наблюдение с использованием различных типов БПЛА, колонна была быстро обнаружена и устранена благодаря слаженной работе подразделений группировки «Север». Собеседник агентства уточнил, что в операции участвовали все подразделения, действующие на этом тактическом направлении.

Шансов здесь перемещаться у противника давно нет, но, видимо, решили воспользоваться метеоусловиями, понадеясь на туман, на дождь, — констатировал Пресс.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Минобороны РФ отметили, что это стало ответом на атаки по гражданской инфраструктуре России. За прошедшие сутки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

