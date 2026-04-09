Сырский заявил о решающем противостоянии Украины с Россией

Украина и Россия находятся в решающем противостоянии, написал в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил рост численности российских беспилотных систем.

Мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии, — написал главком ВСУ.

Ранее полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Кащенко заявил, что считает Сырского и руководство ВСУ ответственными за развал армии из-за жесткого авторитарного стиля управления и ошибочных решений. Он также отметил, что попытки бороться с дезертирством путем ужесточения наказаний не дали результата.

Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала, что намерена обратиться в суд с иском против высшего военного руководства страны. Нардеп сказала, что среди ответчиков указаны главнокомандующий ВСУ и бывший командующий объединенными силами Юрий Содоль. По ее мнению, военные руководители должны нести ответственность за неудачи на фронте.

Также военный корреспондент Алексей Гавриш отмечал, что заявления Сырского о возвращении под контроль Киева 400 квадратных километров территории не соответствуют реальности. Попытки контрнаступления на Запорожском направлении действительно предпринимались, однако они завершились неудачей.