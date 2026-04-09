Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 12:23

Сырский выступил с громким заявлением о России

Александр Сырский Фото: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина и Россия находятся в решающем противостоянии, написал в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил рост численности российских беспилотных систем.

Мы не имеем права останавливаться в этом решающем противостоянии, — написал главком ВСУ.

Ранее полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Кащенко заявил, что считает Сырского и руководство ВСУ ответственными за развал армии из-за жесткого авторитарного стиля управления и ошибочных решений. Он также отметил, что попытки бороться с дезертирством путем ужесточения наказаний не дали результата.

Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала, что намерена обратиться в суд с иском против высшего военного руководства страны. Нардеп сказала, что среди ответчиков указаны главнокомандующий ВСУ и бывший командующий объединенными силами Юрий Содоль. По ее мнению, военные руководители должны нести ответственность за неудачи на фронте.

Также военный корреспондент Алексей Гавриш отмечал, что заявления Сырского о возвращении под контроль Киева 400 квадратных километров территории не соответствуют реальности. Попытки контрнаступления на Запорожском направлении действительно предпринимались, однако они завершились неудачей.

Европа
Украина
ВСУ
Россия
Александр Сырский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.