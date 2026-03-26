Депутат Рады пошла в суд из-за провалов главкома ВСУ на фронте

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 02:27

Депутат Рады Безуглая подает в суд на главкома ВСУ Сырского из-за провалов армии

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая объявила о намерении подать иск в суд на высшее военное руководство страны. В списке ответчиков — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и бывший командующий объединенными силами Юрий Содоль.

В своем Telegram-канале парламентарий заявила, что военачальники должны ответить за провалы на фронте, решения, приведшие к гибели граждан и потере территорий. Безуглая также пообещала не забыть и других причастных, дав понять, что список ответчиков может расшириться.

Я решила все-таки подать в суд на Сырского за провалы на фронте и решения, которые привели к гибели граждан и потере территорий государства. И Содоля не забуду. И еще кое-кого. Посмотрим, как отреагируют офис генерального прокурора и правоохранительные органы, — написала Безуглая.

Иск депутата стал очередным эпизодом в ее затяжном конфликте с военным руководством. Она уже блокировала работу парламента, требуя отставки Сырского, выступала против мобилизационных законов и критиковала столичную власть. На саму Безуглую 19 марта Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по статье о госизмене. Несмотря на это депутат продолжает публичные атаки на высших военных чиновников.

Рада
Марьяна Безуглая
Александр Сырский
иски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Бросаю семена в землю в марте — в июне в саду цветущий ковер. Три многолетника, которые нужно посеять прямо сейчас
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.