Депутат Рады пошла в суд из-за провалов главкома ВСУ на фронте Депутат Рады Безуглая подает в суд на главкома ВСУ Сырского из-за провалов армии

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая объявила о намерении подать иск в суд на высшее военное руководство страны. В списке ответчиков — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и бывший командующий объединенными силами Юрий Содоль.

В своем Telegram-канале парламентарий заявила, что военачальники должны ответить за провалы на фронте, решения, приведшие к гибели граждан и потере территорий. Безуглая также пообещала не забыть и других причастных, дав понять, что список ответчиков может расшириться.

Я решила все-таки подать в суд на Сырского за провалы на фронте и решения, которые привели к гибели граждан и потере территорий государства. И Содоля не забуду. И еще кое-кого. Посмотрим, как отреагируют офис генерального прокурора и правоохранительные органы, — написала Безуглая.

Иск депутата стал очередным эпизодом в ее затяжном конфликте с военным руководством. Она уже блокировала работу парламента, требуя отставки Сырского, выступала против мобилизационных законов и критиковала столичную власть. На саму Безуглую 19 марта Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по статье о госизмене. Несмотря на это депутат продолжает публичные атаки на высших военных чиновников.