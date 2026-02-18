Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 17:06

В Раде объяснили внезапные нападки экс-главкома ВСУ на Зеленского

Безуглая заявила о начале предвыборной кампании Залужного после интервью AP

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Интервью бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного агентству Associated Press, в котором он рассказал о конфликтах с президентом Украины Владимиром Зеленским, свидетельствует о запуске предвыборной кампании экс-командующего, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала публикацию, в которой, в частности, главу государства обвинили в провале контрнаступления 2023 года.

Посол стартовал в предвыборную, — написала Безуглая.

Ее коллега Алексей Гончаренко также отреагировал на выход материала, предположив, что в офисе Зеленского после этого «будет весело». По его информации, за несколько дней до публикации представители президента безуспешно пытались убедить Залужного отказаться от своих заявлений.

Ранее Залужный обвинил Зеленского в провале украинского контрнаступления 2023 года. По словам экс-главкома, разработанный им совместно с партнерами по НАТО план не сработал из-за отказа Киева выделить необходимые ресурсы, а также распыления сил вместо сосредоточенного удара.

