Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 18:48

В Раде отключили треть освещения после критики депутата

Депутат Безуглая сообщила о частичном отключении света в здании Рады

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В зале заседаний Верховной рады отключили треть осветительных приборов, сообщила украинский парламентарий Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, после вчерашней публикации о работе освещения в здании часть ламп погасили, однако большую центральную люстру оставили включенной.

После моего вчерашнего поста о свете в Раде отключили треть освещения. Но люстра, как понимаю, — это символ, нельзя, — написала Безуглая.

На этом фоне в Киеве официально признали критическую ситуацию с энергоснабжением из-за повреждений генерирующих мощностей и распределительных сетей. Вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль подтвердил серьезность положения. Эксперты прогнозировали, что в феврале жители столицы будут получать электричество не более чем на шесть часов в сутки.

Ранее сообщалось, что массовые отключения электроэнергии на Украине связаны в том числе с масштабной коррупцией в стране. По данным польских журналистов, энергосистема не выдержала перегрузок, поскольку значительные средства на ее поддержание уходят в карманы окружения президента Владимира Зеленского.

Украина
Марьяна Безуглая
Верховная рада
освещение
