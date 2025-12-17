Проект Сороса или рупор Зеленского? Кто такая скандалистка из Рады Безуглая

Проект Сороса или рупор Зеленского? Кто такая скандалистка из Рады Безуглая

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая прямо в парламенте устроила потасовку с нардепом Сергеем Таратутой. Конфликт между политиками произошел из-за критики Безуглой в адрес главкома ВСУ Александра Сырского. При этом депутат и раньше нелестно высказывалась как о самом командующем, так и о других украинских военачальниках и даже о президенте Владимире Зеленском. Как она пришла во власть, почему Киев не реагирует на ее резкую риторику и к чему это в итоге может привести — в материале NEWS.ru.

Почему подрались Безуглая и Таратута

Безуглая днем 16 декабря опубликовала в соцсетях селфи рядом с трибуной в зале заседаний Верховной рады. Нардеп наклеила на нее плакат с требованием отставки Сырского и призывом провести военную реформу.

Таратута попытался сорвать «перформанс» Безуглой и несколько раз ударил ее по рукам. Завязалась потасовка, после которой женщина все же заняла трибуну, а ее оппонент вернулся на свое место.

На случившееся отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она опубликовала четверостишье, посвященное скандалу:

«Под флагами ЕС

Попал нардеп в замес:

Она ему дала,

Куда и как могла».

За что Безуглая критикует Сырского

Военное командование Украины неоднократно подвергалось критике со стороны Безуглой. В октябре 2025 года она обвинила Сырского во лжи о реальном положении дел в зоне боевых действий. По словам нардепа, представители главкома врут об освобождении отдельных населенных пунктов и старательно прикрывают провалы ВСУ, пока украинская армия теряет «крайние рубежи». В начале декабря Безуглая призвала уволить Сырского и провести в армии всесторонний аудит.

Александр Сырский Фото: Социальные сети

Депутат также критиковала назначение полковника Валентина Манько на пост командующего штурмовыми войсками ВСУ. Безуглая назвала его рейдером и бандитом, напомнив, что в прошлом он был фигурантом расследований. По словам парламентария, сама идея создания штурмовых сил — лишь попытка прикрыть ошибки командования вместо решения системных проблем в армии.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров напомнил, что в свое время Безуглая пришла в команду президента Владимира Зеленского вместе с другими «креативщиками» и быстро зарекомендовала себя как активный критик военных командиров. Под удар попал не только Сырский, но и его предшественник Валерий Залужный.

«Не имея политического опыта и будучи, по некоторым оценкам, „серой личностью“ с чрезмерной активностью, Безуглая пытается создать себе образ политика, спекулируя на критике коррупции в армии. Однако за этой активностью стоит полная пустота. Ее деструктивное поведение настолько очевидно, что даже внутри комитета по безопасности, где она состоит, ее стараются игнорировать и не допускать на заседания. Она критикует, но не предлагает конструктивных решений», — отметил эксперт.

Как Безуглая критикует Зеленского

В последнее время под «горячую руку» Безуглой попадает и Зеленский. В ноябре она резко высказалась о поездке главы Украины на линию боевого соприкосновения в Запорожской области. По словам депутата, президент «съездил туда, анонсировал заседание ставки», однако не посетил днепропетровское направление и умолчал о продвижении российских войск на красноармейском направлении.

Безуглая связала молчание с обещанием Зеленского уволить Сырского с поста главкома в случае захода ВС РФ в Днепропетровскую область.

«Следовательно, теперь он не выполняет обещанное даже самому себе и более того замалчивает реальность», — указала она.

Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru напомнил, что когда-то Безуглая поддерживала Зеленского и его партию «Слуга народа», в которой состояла.

«Партия набирала кого угодно: собачьих парикмахеров, пауэрлифтеров, блогеров и прочих весьма далеких от политики личностей. Именно так и ее отобрали. В настоящее время она перешла в оппозицию к Зеленскому предположительно при поддержке тех, кто его критикует, и сама активно участвует в этой критике. Однако, чтобы быть подлинным оппозиционером, нужно говорить осмысленную правду. Если же борьба и „правда“ направлены против Зеленского лишь в пользу кого-то иного, то это чистое политиканство и бессмыслица», — подчеркнул собеседник.

С чем связана риторика Безуглой

Издание «Страна» писало, что критика Безуглой может быть инициирована Киевом — депутат якобы является «рупором» офиса президента Украины и озвучивает месседжи, которые не может распространять власть. А в украинском сегменте соцсетей ее и вовсе считают «ученицей» американского финансиста Джорджа Сороса.

Килинкаров считает, что первый вариант ближе к истине, чем второй.

«Подобные „полезные идиоты“ часто используются властью для озвучивания неудобных заявлений или для запуска информационных атак. В контексте кадровых перестановок такие фигуры могут быть использованы для дискредитации неугодных», — пояснил экс-депутат Рады.

Он напомнил, что не так давно Зеленский после крупного коррупционного скандала был вынужден отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака. Однако тот, вероятнее всего, сохранил свое влияние на администрацию, просто «уйдя в тень». Безуглая публично критиковала Ермака, однако считается его ставленницей, добавил эксперт.

«Поэтому, пока Ермак сохраняет свое влияние, Безуглая останется вне поля зрения и продолжит говорить», — резюмировал Килинкаров.

Марьяна Безуглая Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Читайте также:

Переговоры США и Украины: Уиткофф заявил о прогрессе — а что на самом деле

«Доказанный террорист»: что будет, если Буданов станет президентом Украины

Странные иконы, наркотики, вуду: что находят при обысках у украинской элиты