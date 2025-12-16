Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 14:36

Скандальная потасовка в Верховной раде попала на видео

Потасовка депутатов Верховной рады Безуглой и Таруты попала на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Потасовка депутатов Верховной рады Украины Марьяны Безуглой и Сергея Таруты попала на видео, опубликованное изданием «Страна.ua». Причиной стала блокировка Безуглой трибуны, ранее она требовала отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Судя по кадрам, Тарута бил Безуглую по рукам, пока она снимала его на камеру. Не обошлось и без толканий. После небольшой потасовки Тарута ушел на свое место, а Безуглая заняла трибуну.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сочинила короткое стихотворение в связи с дракой украинских депутатов. Дипломат выразила свое отношение к инциденту в форме четверостишья.

До этого в Верховной раде произошла потасовка между депутатами от правящей партии «Слуга народа». Участниками столкновения стали парламентарии Владлен Неклюдов и Геннадий Касай. Поводом для конфликта послужили требования ряда парламентариев к спикеру Рады Руслану Стефанчуку о возобновлении официальной трансляции заседания. Спустя несколько минут после обострения ситуации трансляция парламентских слушаний действительно была восстановлена на канале «Рада».

драки
депутаты
Украина
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идиоты»: Шарий возмутился из-за аплодисментов Зеленскому в Нидерландах
Раскрыта новая подробность о квартире Долиной
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по спору Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Адвокат Долиной предъявила суду одно требование
Биолог рассказал об особенностях доминирующего в России гонконгского гриппа
Захарова отреагировала на сравнение Гитлера и Наполеона с Мерцем и Макроном
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.