Скандальная потасовка в Верховной раде попала на видео Потасовка депутатов Верховной рады Безуглой и Таруты попала на видео

Потасовка депутатов Верховной рады Украины Марьяны Безуглой и Сергея Таруты попала на видео, опубликованное изданием «Страна.ua». Причиной стала блокировка Безуглой трибуны, ранее она требовала отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Судя по кадрам, Тарута бил Безуглую по рукам, пока она снимала его на камеру. Не обошлось и без толканий. После небольшой потасовки Тарута ушел на свое место, а Безуглая заняла трибуну.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сочинила короткое стихотворение в связи с дракой украинских депутатов. Дипломат выразила свое отношение к инциденту в форме четверостишья.

До этого в Верховной раде произошла потасовка между депутатами от правящей партии «Слуга народа». Участниками столкновения стали парламентарии Владлен Неклюдов и Геннадий Касай. Поводом для конфликта послужили требования ряда парламентариев к спикеру Рады Руслану Стефанчуку о возобновлении официальной трансляции заседания. Спустя несколько минут после обострения ситуации трансляция парламентских слушаний действительно была восстановлена на канале «Рада».