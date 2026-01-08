Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 10:39

Стали известны подробности поездки депутатов Госдумы в США для переговоров

Депутат Чепа: подготовка к поездке парламентариев РФ в США ведется с декабря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подготовка к поездке парламентариев России в США ведется уже пару месяцев, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, это будет очень важная и необходимая встреча.

Получила ли Госдума официальные приглашения от США, я не знаю. Могли не успеть получить из-за праздников. Но разговоры о необходимости этой встречи и ее подготовке велись, наверное, в декабре, если не в конце ноября. Встреча важная, необходимая. Это продолжение диалога по урегулированию украинского вопроса, — отметил Чепа.

Руководство Государственной Думы будет решать, кто именно из политиков поедет в США, добавил депутат. По его мнению, данный вопрос должен решиться в ближайшие дни. С большей вероятностью, поедут представители нескольких комитетов.

Насколько хорошими будут результаты этой встречи, я не знаю. Но необходимость таких встреч очевидна. Необходимость диалога очевидна. Нужно, чтобы нас слышали, и мы могли обмениваться мнениями по разным вопросам, а вопросов, как мы видим, все больше и больше. Ситуация в мире непростая, поэтому такие встречи крайне важны, — заключил парламентарий.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в январе в консультациях с американскими законодателями. По ее словам, также будет поднят вопрос об урегулировании на Украине.

Госдума
депутаты
Россия
США
переговоры
Яна Стойкова
Я. Стойкова
