Уиткофф оценил российскую сторону на переговорах по Украине Уиткофф заявил о настоящей коммуникации с Россией на переговорах по Украине

Россия на переговорах по Украине в Женеве продемонстрировала настоящую коммуникацию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, которые передает телеканал ТСН, участники разделились на отдельные комнаты для военных консультаций и обсуждения экономики.

Американский представитель также отметил умеренность российской стороны в ходе диалога. Уиткофф подчеркнул, что переговоры позволили наладить реальный обмен мнениями между делегациями.

Ранее Уиткофф анонсировал следующий раунд переговоров по Украине в ближайшие 10 дней. По его словам, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после женевской встречи может приехать во Флориду.

До этого председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что России нельзя позволить добиться успеха на переговорах по Украине. Он подчеркнул необходимость соблюдения принципов устава ООН при урегулировании конфликта.

Кроме того, президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил: сегодня противники РФ активно пытаются сломать то, что было достигнуто на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, для этого они делают все возможное.