Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 23:54

В США назвали дату нового этапа переговоров по Украине

Уиткофф: переговоры по Украине назначили на ближайшие 10 дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал следующий раунд переговоров по Украине в ближайшие 10 дней, сообщило издание «СТРАНА». По его словам, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после женевской встречи может приехать во Флориду.

Трехсторонний диалог между сторонами может быть продолжен уже в начале марта, добавил Уиткофф. Местом встречи предварительно выбрана Флорида.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что России нельзя позволить добиться успеха на переговорах по Украине. Он подчеркнул необходимость соблюдения принципов устава ООН при урегулировании конфликта.

До этого президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил: сегодня противники РФ активно пытаются сломать то, что было достигнуто на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, для этого они делают все возможное.

Кроме того, лидер России также отметил, что сотрудники Федеральной службы безопасности должны быть предельно сконцентрированы и собраны в условиях проведения СВО. По его словам, Киев, не сумев нанести российской армии стратегическое поражение, сделал ставку на другой метод — массовый террор.

Стив Уиткофф
переговоры
Украина
Флорида
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве раздался взрыв
ТЦК и полиции объявили войну: Украина пылает от Николаева до Львова
ЦРУ тайно предупредило о возможном вторжении Китая на Тайвань
Инфекция «упекла» короля Норвегии в больницу
Самолет судного дня США приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа
«Убийцы и психопаты»: на Западе занервничали из-за смерти в рядах ВСУ
Сотрудники ТЦК застрелили мужчину за сопротивление при мобилизации
Стало известно решение правительства РФ о поддержке «Самолета»
В России увеличат социальные выплаты
Усилил давление, предал своих: Дугин о том, почему Трамп стал врагом России
В США назвали дату нового этапа переговоров по Украине
В Армении уволили трех заместителей начальника полиции на фоне убийств
Глава СКР взялся за дело о подрыве авто ДПС в Москве
Песков раскрыл детали встречи Путина с главой МИД Вьетнама
Семак объяснил, зачем «Зенит» взял в аренду скандального нападающего
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти певца Кунгурова в 2024 году
«Э литл дигрэшн»: Залужный стал посмешищем в Британии
СКА пробился в плей-офф КХЛ
Устыдился пуза и сбросил 30 кг. Как теряли вес Киркоров, Пермякова, Бурунов
Раскрыта причина смерти 42-летней звезды «Глухаря»
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок
Общество

Петунии больше не сажаю: теперь у меня король цветника — ярко-алые шапки с июня по сентябрь без подкормок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.