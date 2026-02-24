В США назвали дату нового этапа переговоров по Украине Уиткофф: переговоры по Украине назначили на ближайшие 10 дней

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал следующий раунд переговоров по Украине в ближайшие 10 дней, сообщило издание «СТРАНА». По его словам, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после женевской встречи может приехать во Флориду.

Трехсторонний диалог между сторонами может быть продолжен уже в начале марта, добавил Уиткофф. Местом встречи предварительно выбрана Флорида.

Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что России нельзя позволить добиться успеха на переговорах по Украине. Он подчеркнул необходимость соблюдения принципов устава ООН при урегулировании конфликта.

До этого президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил: сегодня противники РФ активно пытаются сломать то, что было достигнуто на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По словам главы государства, для этого они делают все возможное.

Кроме того, лидер России также отметил, что сотрудники Федеральной службы безопасности должны быть предельно сконцентрированы и собраны в условиях проведения СВО. По его словам, Киев, не сумев нанести российской армии стратегическое поражение, сделал ставку на другой метод — массовый террор.