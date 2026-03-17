Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 11:04

«Обещают отомстить за родных»: в ВСУ назревает бунт из-за потерь под Сумами

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военнослужащие начали угрожать расправой командованию 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, причиной стали огромные потери личного состава в Сумской области.

В адрес командования 2-го стрелкового батальона этой бригады начали поступать угрозы от военнослужащих других подразделений, которые обещают отомстить за своих родных и лишить офицеров жизни за преступное отношение к личному составу, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что командование 2-го штурмового батальона 82-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины отказалось от эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области из-за желания поспать. Инцидент произошел после того, как группа украинских военных попала под удар авиабомбы.

До этого стало известно, что командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев нанял украинскую певицу. Артистка, как предполагается, будет прославлять в песнях его самого и командование полка.

ВСУ
Сумская область
Сумы
потери
угрозы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.