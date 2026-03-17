Украинские военнослужащие начали угрожать расправой командованию 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, причиной стали огромные потери личного состава в Сумской области.
В адрес командования 2-го стрелкового батальона этой бригады начали поступать угрозы от военнослужащих других подразделений, которые обещают отомстить за своих родных и лишить офицеров жизни за преступное отношение к личному составу, — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что командование 2-го штурмового батальона 82-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины отказалось от эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области из-за желания поспать. Инцидент произошел после того, как группа украинских военных попала под удар авиабомбы.
До этого стало известно, что командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев нанял украинскую певицу. Артистка, как предполагается, будет прославлять в песнях его самого и командование полка.