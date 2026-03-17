«Обещают отомстить за родных»: в ВСУ назревает бунт из-за потерь под Сумами Бойцы ВСУ грозят расправой командованию из-за потерь под Сумами

Украинские военнослужащие начали угрожать расправой командованию 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, причиной стали огромные потери личного состава в Сумской области.

В адрес командования 2-го стрелкового батальона этой бригады начали поступать угрозы от военнослужащих других подразделений, которые обещают отомстить за своих родных и лишить офицеров жизни за преступное отношение к личному составу, — сообщил источник.

