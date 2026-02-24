Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:24

Путин назвал важнейшие качества сотрудников ФСБ в условиях СВО

Путин: проведение СВО требует от сотрудников ФСБ высокой концентрации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ должны быть предельно сконцентрированы и собраны в условиях проведения СВО на Украине, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ. По его словам, которые приводит РИА Новости, Киев, не сумев нанести российской армии стратегическое поражение, сделал ставку на другой метод — массовый террор. Для борьбы с ним от сотрудников ФСБ требуется проявлять лучшие свои качества.

Проведение специальной военной операции требует от сотрудников Федеральной службы безопасности максимальной собранности и концентрации, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин отметил, что Россия защищает свое будущее. Глава государства подчеркнул, что страна сегодня ведет борьбу за независимость и право на справедливость. Он также напомнил, что на передовой этой борьбы сильные, отважные, самоотверженные люди.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что Россия будет учитывать опыт, почерпнутый в ходе СВО, в своих действиях на мировой арене и выстраивании отношений со многими странами и международными организациями. Он подчеркнул, что у Москвы открылись глаза на многие геополитические процессы.

ФСБ
Владимир Путин
СВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки
В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала
Появилась новая информация о летнем концерте Пугачевой в России
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы
На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.