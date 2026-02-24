Путин назвал важнейшие качества сотрудников ФСБ в условиях СВО

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ должны быть предельно сконцентрированы и собраны в условиях проведения СВО на Украине, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ. По его словам, которые приводит РИА Новости, Киев, не сумев нанести российской армии стратегическое поражение, сделал ставку на другой метод — массовый террор. Для борьбы с ним от сотрудников ФСБ требуется проявлять лучшие свои качества.

Проведение специальной военной операции требует от сотрудников Федеральной службы безопасности максимальной собранности и концентрации, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин отметил, что Россия защищает свое будущее. Глава государства подчеркнул, что страна сегодня ведет борьбу за независимость и право на справедливость. Он также напомнил, что на передовой этой борьбы сильные, отважные, самоотверженные люди.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем заявил, что Россия будет учитывать опыт, почерпнутый в ходе СВО, в своих действиях на мировой арене и выстраивании отношений со многими странами и международными организациями. Он подчеркнул, что у Москвы открылись глаза на многие геополитические процессы.