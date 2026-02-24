Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 12:51

«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО

Песков: у России с начала СВО открылись глаза на многие международные процессы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Россия будет учитывать опыт, почерпнутый в ходе СВО в своих действиях на мировой арене и выстраивании отношений со многими странами и международными организациями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, у Москвы открылись глаза на многие международные процессы.

У России открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения с многими международными организациями и столицами, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что работа Каи Каллас во главе европейской дипломатии свидетельствует о том, что внешнеполитическая служба ЕС переживает не лучшие времена. Так представитель Кремля прокомментировал «список требований» к Москве, составленный еврочиновником. В этом перечне, в частности, содержатся призывы к сокращению российских вооруженных сил и выплатам со стороны РФ. Песков подчеркнул, что действия Каллас никак нельзя назвать эпохой золотой дипломатии для Европы.

До этого представитель Кремля заявил журналистам, что спорт не должен становиться заложником политических игр, комментируя угрозы украинских чиновников бойкотировать Паралимпиаду из-за участия российских и белорусских спортсменов под флагами своих стран. Он подтвердил, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной.

