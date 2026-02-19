В Кремле жестко высмеяли Каллас из-за требований к России Песков: работа Каллас свидетельствует о плохом веке европейской дипломатии

Работа Каи Каллас во главе европейской дипломатии свидетельствует о том, что внешнеполитическая служба ЕС переживает не лучшие времена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Так представитель Кремля прокомментировал «список требований» к Москве, составленный еврочиновником.

В этом перечне, в частности, содержатся призывы к сокращению российских вооруженных сил и выплатам со стороны РФ. Песков подчеркнул, что действия Каллас никак нельзя назвать эпохой золотой дипломатии для Европы.

Я думаю, что полномочия госпожи Каи Каллас не являются веком золотой дипломатии для Европейского континента, — сказал Песков.

Ранее Каллас сообщила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее мнению, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев. Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что список требований ЕС к РФ ждет незавидная участь.