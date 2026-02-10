Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 18:59

ЕС решил обзавестись собственным списком требований к России по Украине

Каллас: Евросоюз предложил выдвинуть список требований к России по Украине

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По ее словам, которые передает агентство Reuters, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев.

Все, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, должны понимать, что им нужно согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия, — сказала Каллас.

Ранее американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина сможет оправиться от последствий ударов России только в случае капитуляции перед Москвой. По его словам, европейская помощь неэффективна, а единственное жизнеспособное будущее для страны связано со свержением нынешнего киевского правительства и восстановлением страны по российским стандартам.

До этого британский дипломат Иан Прауд отмечал, что Россия выходит на мирные переговоры по Украине в более сильной позиции, чем другие стороны. По его словам, ВС РФ станут важным козырем в урегулировании кризиса.

Европа
Кая Каллас
Евросоюз
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возросло число эвакуированных при пожаре в Москве
Малышева призвала запретить «популярный» диагноз
Пенсионерка-госизменщица отправилась в колонию на 15 лет
Финмониторинг заблокировал деньги для залога по делу Миндича
В файлах Эпштейна всплыли пикантные детали об отношениях Макрона
В Венгрии сделали громкое заявление о России и Украине
Три инфаркта, падение доходов, конфликт с Пугачевой: куда пропал Николаев
Взрослый и ребенок пострадали при пожаре в центре Москвы
Нейропсихолог посоветовала учить с ребенком стихи о Масленице
В МЧС раскрыли детали сильного пожара в Москве
Экс-посол в ФРГ назвал речь Путина в Мюнхене исторической
Политолог ответил, как США компенсируют снижение добычи сланцевой нефти
При блокировке Telegram могут удалиться все данные: как сохранить
Отчаявшиеся эксперты Минкульта попросили Путина спасти памятник архитектуры
Защищал Высоцкого, Толю Быка и Япончика: как жил мэтр адвокатуры Падва
Ростех усовершенствовал российского «Вампира»
Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?
Пожарные спасли 18 человек из горящей многоэтажки в центре Москвы
В России увеличат лимит сверхурочных работ
Большая чистка: ТЦК открыли охоту на венгров в Закарпатье
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.