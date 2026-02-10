ЕС решил обзавестись собственным списком требований к России по Украине Каллас: Евросоюз предложил выдвинуть список требований к России по Украине

Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. По ее словам, которые передает агентство Reuters, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев.

Все, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, должны понимать, что им нужно согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия, — сказала Каллас.

Ранее американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина сможет оправиться от последствий ударов России только в случае капитуляции перед Москвой. По его словам, европейская помощь неэффективна, а единственное жизнеспособное будущее для страны связано со свержением нынешнего киевского правительства и восстановлением страны по российским стандартам.

До этого британский дипломат Иан Прауд отмечал, что Россия выходит на мирные переговоры по Украине в более сильной позиции, чем другие стороны. По его словам, ВС РФ станут важным козырем в урегулировании кризиса.