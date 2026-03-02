Зимняя Олимпиада — 2026
Каллас разоблачили после «недобросовестного» заявления об убийстве Хаменеи

Экс-глава МИД Индии обвинил Каллас в искажении фактов о смерти Хаменеи

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Igor Zadecki/Arena Akcjiji/Global Look Press
Глава евродипломатии Кая Каллас подменяет понятия, утверждая, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи «просто умер», заявил бывший первый замглавы МИД Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал в соцсети X. Он отметил, что подобная трактовка искажает реальную природу произошедшего и несет политический подтекст.

Целенаправленное политическое убийство превратилось в «смерть» Хаменеи, как будто он умер естественной смертью. Это политическая уловка, — подчеркнул Сибал.

По словам дипломата, подобные заявления со стороны Каллас фактически означают согласие с произошедшим и попытку переложить ответственность на Иран, возложив на него обязанность снижать напряженность. Он обвинил Каллас в политической недобросовестности.

Политическая недобросовестность главы внешнеполитического ведомства ЕС очевидна, — заключил Сибал.

Ранее Каллас заявила, что смерть Хаменеи стала определяющим моментом в истории Ирана. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования всему иранскому народу и коллеге Масуду Пезешкиану, заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. По его словам, в России иранского лидера будут помнить как выдающегося государственного деятеля.

Кая Каллас
Иран
Евросоюз
смерти
Али Хаменеи
