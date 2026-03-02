Работа в Германии, собственный театр: яркие кадры из жизни Николая Коляды

Драматург Николай Коляда проводит мастер-класс в Москве в рамках Пятых ежегодных мейерхольдовских встреч, 2010 год

Российский драматург, актер, основатель и художественный руководитель драмтеатра Коляда-Театр Николай Коляда умер в возрасте 68 лет. Последние дни он провел в реанимации с двусторонним воспалением легких. О смерти Коляды сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, это невосполнимая утрата не только для региона, но и для всей России.

Коляда скончался в больнице в Екатеринбурге, куда был госпитализирован в конце февраля. Как рассказала сестра режиссера, после Нового года он стал жаловаться на частые простуды. Состояние 68-летнего режиссера оценили как тяжелое, медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузить в медикаментозный сон. В ночь на 2 марта его не стало.

Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Казахской ССР. Его родителями были тракторист и доярка, также в семье воспитывались девочка и еще один мальчик. В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и попал в Свердловский академический театр драмы. С 1982 года начал публиковаться — в газете «Уральский рабочий» вышел его рассказ «Склизко!». В 1989 году Коляда заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

В 1989 году прозаика приняли в члены Союза писателей СССР и в члены Литературного фонда РФ, а в 1990-м — в члены Союза театральных деятелей РФ. В начале 1990-х Коляда некоторое время жил в Германии, куда его пригласили на стипендию в Академию Шлесс Солитюде в Штутгарте. Там он работал в театре «Дойче Шаушпиль Хаус» в качестве актера.

В 1994 году вышел первый авторский сборник Коляды — «Пьесы для любимого театра». С 1990-х драматург начал ставить спектакли в Свердловском театре драмы, а 4 декабря 2001 года основал собственный частный драмтеатр. Коляда — автор более 100 пьес, 38 из которых были поставлены в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья. Многие его работы переведены более чем на 20 языков.

