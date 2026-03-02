Работа в Германии, собственный театр: яркие кадры из жизни Николая Коляды
Драматург Николай Коляда проводит мастер-класс в Москве в рамках Пятых ежегодных мейерхольдовских встреч, 2010 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Российский драматург, актер, основатель и художественный руководитель драмтеатра Коляда-Театр Николай Коляда умер в возрасте 68 лет. Последние дни он провел в реанимации с двусторонним воспалением легких. О смерти Коляды сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, это невосполнимая утрата не только для региона, но и для всей России.
Коляда скончался в больнице в Екатеринбурге, куда был госпитализирован в конце февраля. Как рассказала сестра режиссера, после Нового года он стал жаловаться на частые простуды. Состояние 68-летнего режиссера оценили как тяжелое, медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких и погрузить в медикаментозный сон. В ночь на 2 марта его не стало.
Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Казахской ССР. Его родителями были тракторист и доярка, также в семье воспитывались девочка и еще один мальчик. В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и попал в Свердловский академический театр драмы. С 1982 года начал публиковаться — в газете «Уральский рабочий» вышел его рассказ «Склизко!». В 1989 году Коляда заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького.
В 1989 году прозаика приняли в члены Союза писателей СССР и в члены Литературного фонда РФ, а в 1990-м — в члены Союза театральных деятелей РФ. В начале 1990-х Коляда некоторое время жил в Германии, куда его пригласили на стипендию в Академию Шлесс Солитюде в Штутгарте. Там он работал в театре «Дойче Шаушпиль Хаус» в качестве актера.
В 1994 году вышел первый авторский сборник Коляды — «Пьесы для любимого театра». С 1990-х драматург начал ставить спектакли в Свердловском театре драмы, а 4 декабря 2001 года основал собственный частный драмтеатр. Коляда — автор более 100 пьес, 38 из которых были поставлены в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья. Многие его работы переведены более чем на 20 языков.
Яркие кадры из жизни легендарного драматурга — в галерее NEWS.ru.
Николай Коляда на церемонии вручения премии Станиславского, 1999 год
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Церемония вручения литературной премии «Эврика». Драматург и писатель Николай Коляда (слева) поздравляет лауреатов премии, 2002 год
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Художественный руководитель Коляда-Театра режиссер Николай Коляда на сцене театра «Современник» перед прогоном спектакля «Фронтовичка» в рамках фестиваля «Золотая маска», 2011 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Председатель жюри драматург Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию конкурса на соискание Независимой литературной премии «Дебют» 2011 года
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Председатель жюри литературной премии «Дебют» драматург Николай Коляда в театре «Новая опера» перед началом церемонии вручения награды, 2011 год
Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Режиссер Коляда-Театра Николай Коляда во время переезда в новое здание театра в Екатеринбурге, 2014 год
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Артисты Коляда-Театра и режиссер Николай Коляда (в центре) во время переезда в новое здание театра в Екатеринбурге, 2014 год
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Театральный режиссер Николай Коляда во время традиционного сбора труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова перед началом 99-го театрального сезона, 2019 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Автор и режиссер-постановщик спектакля «Баба Шанель» Николай Коляда после показа спектакля в театре имени Евгения Вахтангова в Москве, 2019 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Николай Коляда во время пресс-конференции перед пресс-показом спектакля «Калигула» по собственной одноименной пьесе на сцене Театрального центра «На Страстном» в рамках рождественских гастролей екатеринбургского Коляда-Театра в Москве, 2020 год
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Николай Коляда идет к храму Христа Спасителя на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, 2023 год
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Николай Коляда во время пенной дискотеки, посвященной открытию фестиваля, 2025 год
Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press