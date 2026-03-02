Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:08

В Госдуме ответили, по какому региону ударит блокада Ормузского пролива

Депутат Толмачев: блокада Ормузского пролива лишит Европу нефти

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Xinhua/Global Look Press
Возможная блокада Ормузского пролива приведет к дефициту поставок нефти в Европу, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, ситуация для европейцев осложняется ввиду действующих антироссийских санкций.

Американцы сделают все, чтобы при любых обстоятельствах удержать курс доллара от понижения. Впрочем, закрытие Ормузского пролива — это скорее проблема Европы, потому что застряли танкеры с нефтью именно для ее нужд. Инцидент подчеркнул уязвимость транспортных путей, по которым сейчас идет топливо после разрыва связей с Россией. Далеко, дорого, а теперь еще и ненадежно. Вряд ли европейцы рассчитывали на подобный поворот, когда поддерживали американцев в антироссийских санкциях и поступках, а ведь именно по инициативе США и происходит все то, что мы видим в новостях с Ближнего Востока, — высказался Толмачев.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что закрытие Ормузского пролива, важного маршрута для транспортировки нефти и газа, приведет к росту цен на топливо. По его мнению, Европа должна разработать общую стратегию для предотвращения угрозы.

