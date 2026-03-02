Экс-замминистра обороны не пустили на СВО Военкомат Москвы отказал экс-замминистра Иванову в отправке на СВО

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову отказано в отправке в зону спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Такое решение принял столичный военкомат, не поддержав ходатайство экс-чиновника.

Уведомление об отказе было отправлено Иванову по почте, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы 5 марта приступит к рассмотрению иска бывшего замминистра обороны к военному ведомству из-за оставленной без ответа просьбы о контракте и отправке в зону спецоперации. Осужденный за хищение порядка 3,9 млрд рублей экс-чиновник требует через суд признать бездействие ответчиков неправомерным.

