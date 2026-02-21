Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 06:40

Суд рассмотрит желание экс-замминистра обороны уйти на СВО

ТАСС: Мещанский суд Москвы проведет беседу по иску Иванова об отправке на СВО

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Мещанский суд Москвы 2 марта проведет закрытую беседу по исковому заявлению бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, который добивается отправки в зону специальной военной операции. Осужденный за растрату и вывод средств настаивает на признании незаконным бездействия военного ведомства, проигнорировавшего его просьбу заключить контракт, пишет ТАСС.

Беседа по гражданскому иску Иванова Тимура Вадимовича к МО РФ и столичному военному комиссариату запланирована на 2 марта, — сказал собеседник агентства.

Иванов, имеющий воинское звание майора, впервые обратился с рапортом об отправке на фронт еще в июле 2025 года, однако получил отказ из-за отсутствия подходящих вакансий в группировке «Запад». Позднее он подал повторное заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании, вплоть до штурмовых подразделений, но ответа так и не дождался.

Адвокаты экс-замминистра настаивают на искренности его намерений. Иванов был приговорен к 13 годам колонии за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Кроме того, в отношении него расследуется второе дело о получении взяток в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

Ранее акционерное общество «Главное управление обустройства войск» обратилось в суд с иском к Иванову. Компания выступает строительным подрядчиком оборонного ведомства. Иск содержит два требования на общую сумму 405 млн рублей.

