21 февраля 2026 в 07:59

Американские хоккеисты сошлись на Олимпиаде со словаками

Сборная США по хоккею обыграла Словакию на Олимпиаде и вышла в финал

Сборная США по хоккею Сборная США по хоккею Фото: IMAGO/Andrea Branca/Global Look Press
Сборная США по хоккею обыграла Словакию в полуфинале Олимпийских игр 2026 года и вышла в финал, сообщается на сайте ОИ-2026. Встреча завершилась со счетом 6:2.

У победителей дубль оформил нападающий Джек Хьюз. Также шайбы забросили Дилан Ларкин, Тэйдж Томпсон, Джек Айкел и Брэди Ткачак. В составе сборной Словакии отличились Юрай Слафковски и Павол Регенда.

В финале олимпийского турнира американцы встретятся со сборной Канады, которая обыграла Швейцарию. Бронзовые медали разыграют команды, уступившие в полуфиналах.

Ранее сообщалось, что женская сборная США по хоккею в третий раз выиграла Олимпиаду, победив со счетом 2:1 в овертайме команду Канады в финальном матче олимпийского турнира. Заброшенными шайбами в составе победительниц отметились Хилари Найт и Меган Келлер. Встреча прошла в Милане.

До этого легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

Олимпиада
спорт
хоккей
США
Словакия
