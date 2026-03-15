В коррупционном деле замглавы Минобороны открылись новые детали

«Коммерсант» сообщил, что бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, отправленный под домашний арест по обвинению в коррупции, в качестве одной из взяток получил от главы «Бамстройпути» Антона Абдурахманова мотоцикл Honda Gold Wing стоимостью более 2,2 млн рублей. По данным издания, транспортное средство оформили на сына чиновника.

Как сказано в публикации, второй эпизод, по данным следствия, произошел в апреле 2020 года. «Коммерсант» утверждает, что в своем кабинете Цаликов якобы потребовал от бенефициара АО «Военно-строительная компания» Владимира Семенова 50 млн рублей наличными за общее покровительство. По данным издания, деньги принесли в кожаной сумке прямо в здание Минобороны.

Журналисты отметили, что показания против Цаликова дают бизнесмены, которые сами проходят по делам о хищениях в строительной отрасли. Как утверждает «Коммерсант», Семенов и экс-глава ГУОВ Евгений Горбачев обвиняются в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а Абдурахманов уже заочно арестован по делу о мошенничестве и объявлен в розыск.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Цаликова задержали по подозрению в организации преступного сообщества. По его информации, экс-замминистру обороны вменяют растрату, отмывание денежных средств и получение взяток. В сообщении говорится, что в период с 2017 по 2024 год участники группы, которую, по версии следствия, создал Цаликов, похищали бюджетные средства, занимались их легализацией и получали за это вознаграждения.