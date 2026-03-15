15 марта 2026 в 11:16

В коррупционном деле замглавы Минобороны открылись новые детали

«Коммерсант»: экс-замглавы Минобороны России Цаликов брал взятку мотоциклом

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
«Коммерсант» сообщил, что бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, отправленный под домашний арест по обвинению в коррупции, в качестве одной из взяток получил от главы «Бамстройпути» Антона Абдурахманова мотоцикл Honda Gold Wing стоимостью более 2,2 млн рублей. По данным издания, транспортное средство оформили на сына чиновника.

Как сказано в публикации, второй эпизод, по данным следствия, произошел в апреле 2020 года. «Коммерсант» утверждает, что в своем кабинете Цаликов якобы потребовал от бенефициара АО «Военно-строительная компания» Владимира Семенова 50 млн рублей наличными за общее покровительство. По данным издания, деньги принесли в кожаной сумке прямо в здание Минобороны.

Журналисты отметили, что показания против Цаликова дают бизнесмены, которые сами проходят по делам о хищениях в строительной отрасли. Как утверждает «Коммерсант», Семенов и экс-глава ГУОВ Евгений Горбачев обвиняются в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а Абдурахманов уже заочно арестован по делу о мошенничестве и объявлен в розыск.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что Цаликова задержали по подозрению в организации преступного сообщества. По его информации, экс-замминистру обороны вменяют растрату, отмывание денежных средств и получение взяток. В сообщении говорится, что в период с 2017 по 2024 год участники группы, которую, по версии следствия, создал Цаликов, похищали бюджетные средства, занимались их легализацией и получали за это вознаграждения.

Минобороны РФ
взятки
коррупция
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перезапуск культового сериала 90-х отменили
Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления
Появились страшные подробности убийства риелтора в Строгино
«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву
Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления
Житель Белгородчины пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта
Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки
Украинским депутатам грозит мобилизация
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения
Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве
Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы
ПВО сбила 28-й беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
На Западе указали на тупик в переговорах по Украине
«Как к морским свинкам»: владелец зоопарка объяснил популярность капибар
Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану
Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану
Стармер хочет избежать гнева Трампа и отправить на помощь смертоносные БПЛА
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

