«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе В Москве изменили схему движения транспорта на Волоколамском шоссе после ЧП

Схема движения транспорта изменена на Волоколамском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее там произошло столкновение двух трамваев.

Закрыт съезд с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе по направлению в центр. На месте работают оперативные службы. Учитывайте временные ограничения при поездках в данный район, — говорится в сообщении.

Согласно данным правоохранительных органов, инцидент произошел на Волоколамском шоссе, причем один трамвай сошел с путей. Первоначально было объявлено, что в результате столкновения двух трамваев в столице пострадали семеро человек. В настоящее время на месте аварии находится примерно двадцать карет скорой медицинской помощи.

