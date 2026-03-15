15 марта 2026 в 12:13

«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе

В Москве изменили схему движения транспорта на Волоколамском шоссе после ЧП

Схема движения транспорта изменена на Волоколамском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее там произошло столкновение двух трамваев.

Закрыт съезд с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе по направлению в центр. На месте работают оперативные службы. Учитывайте временные ограничения при поездках в данный район, — говорится в сообщении.

Согласно данным правоохранительных органов, инцидент произошел на Волоколамском шоссе, причем один трамвай сошел с путей. Первоначально было объявлено, что в результате столкновения двух трамваев в столице пострадали семеро человек. В настоящее время на месте аварии находится примерно двадцать карет скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что жертвами ДТП с участием двух автомобилей и лошади стали три человека. Еще шесть человек, включая троих детей, доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Elysion совершил наезд на лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

