Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 11:32

Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану

Корреспондент Мур: США точно не согласятся выплачивать репарации Ирану

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

США никогда не согласятся на выплаты репараций Ирану, завила ИС «Вести» корреспондент информационного дома «Коммерсант» в США Екатерина Мур. По ее словам, принципиальная позиция американского лидера Дональда Трампа не позволит ему пойти на уступки.

По поводу репараций — точно Соединенные Штаты не будут этого делать. И это не только потому, что у США нет денег, а у США просто есть определенный бэкграунд, с которым Трамп заходил на выборы, — подчеркнула журналистка.

Она напомнила, что во время своей предвыборной кампании Трамп жестко критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот «давал взятки Ирану» В связи с этим, как отметила Мур, для нынешней американской администрации сама идея каких-либо репараций является категорически неприемлемой. По-английски это можно описать выражением «no go», что означает полный запрет, резюмировала она.

Ранее Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. По словам республиканца, ему поступала информация о возможной гибели иранского политика. В случае, если Хаменеи все же жив, глава Белого дома рекомендовал ему поступить благоразумно и пойти на капитуляцию.

США
Иран
Дональд Трамп
репарации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики нагрянули в мэрию Таганрога
Перезапуск культового сериала 90-х отменили
Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления
Появились страшные подробности убийства риелтора в Строгино
«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву
Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления
Житель Белгородчины пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта
Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки
Украинским депутатам грозит мобилизация
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения
Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве
Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы
ПВО сбила 28-й беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
На Западе указали на тупик в переговорах по Украине
«Как к морским свинкам»: владелец зоопарка объяснил популярность капибар
Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.