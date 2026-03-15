Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану Корреспондент Мур: США точно не согласятся выплачивать репарации Ирану

США никогда не согласятся на выплаты репараций Ирану, завила ИС «Вести» корреспондент информационного дома «Коммерсант» в США Екатерина Мур. По ее словам, принципиальная позиция американского лидера Дональда Трампа не позволит ему пойти на уступки.

По поводу репараций — точно Соединенные Штаты не будут этого делать. И это не только потому, что у США нет денег, а у США просто есть определенный бэкграунд, с которым Трамп заходил на выборы, — подчеркнула журналистка.

Она напомнила, что во время своей предвыборной кампании Трамп жестко критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот «давал взятки Ирану» В связи с этим, как отметила Мур, для нынешней американской администрации сама идея каких-либо репараций является категорически неприемлемой. По-английски это можно описать выражением «no go», что означает полный запрет, резюмировала она.

Ранее Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. По словам республиканца, ему поступала информация о возможной гибели иранского политика. В случае, если Хаменеи все же жив, глава Белого дома рекомендовал ему поступить благоразумно и пойти на капитуляцию.