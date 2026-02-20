Зимняя Олимпиада — 2026
Хоккеистки одной страны в третий раз выиграли Олимпиаду

Хоккеистки из США в третий раз выиграли Олимпиаду

Женская сборная США по хоккею со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады в финальном матче олимпийского турнира. Заброшенными шайбами в составе победительниц отметились Хилари Найт (58) и Меган Келлер (65).

Встреча прошла в Милане. Это уже третья победа на Олимпиаде в списке американских хоккеисток. У проигравших отличилась Кристин О'Нил (21). На групповом этапе сборная США обыграла канадок со счетом 5:0.

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

Мнение легендарного канадца разделяет и американский нападающий казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски. Он считает, что Олимпиада-2026 не может считаться полноценной без участия российских хоккеистов. По его словам, РФ всегда привозит на турнир сильнейший состав.

