Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве

Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве выросло до 18

В Москве число пострадавших при столкновении двух трамваев достигло 18 человек, сообщили представители правоохранительных органов ТАСС. По их данным, среди пострадавших есть дети. Место аварии оцеплено, там работают экстренные службы.

Количество пострадавших увеличилось до 18, в том числе два ребенка, — сообщил источник.

Изначально сообщалось, что в Москве при столкновении двух трамваев пострадали семь человек. Правоохранительные органы информировали, что авария произошла на Волоколамском шоссе, один из трамваев сошел с рельсов. На месте происшествия сейчас работают около 20 машин скорой помощи.

Также недавно появились кадры с места инцидента на северо-западе города. Столкновение произошло на дублере Волоколамского шоссе, в тоннеле под каналом Москвы. Департамент транспорта подтвердил задержку трамваев № 6 на улице Водников.

В ГУ МВД России по Москве заявляли, что причиной столкновения стала техническая неисправность. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все детали произошедшего.