Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 февраля: инфографика

В ночь на 21 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 77 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА — над территорией Республики Крым, 9 БПЛА — над территорией Курской области, 9 БПЛА — над территорией Ростовской области, 8 БПЛА — над территорией Белгородской области, 5 БПЛА — над территорией Самарской области, 4 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА — над территорией Саратовской области, 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области и 1 БПЛА — над территорией Воронежской области, — сообщили в ведомстве.