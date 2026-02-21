Зимняя Олимпиада — 2026
Угроза окружения, ловушка для ВСУ: новости СВО к утру 21 февраля

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Украинские военные отступили из населенного пункта Бересток в районе Константиновки из-за угрозы окружения российскими войсками, 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ в результате боев лишилась практически всего автопарка. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Хитрость морпеха помогла уничтожить группу ВСУ в зоне СВО

Российский морпех применил тактическую уловку при управлении FPV-дроном, чтобы ликвидировать группу украинских военнослужащих в районе Красноармейска, рассказал инструктор с позывным Ангел. Бойцы ВСУ попали в ловушку, приняв беспилотник за свой.

Столкновение произошло в лесопосадке, где укрывались около четырех бойцов ВСУ. Оператор дрона группировки войск «Центр» сумел обмануть противника, имитируя дружественный беспилотник. Когда украинские военные заметили приближающийся дрон, они изготовились к стрельбе, но неожиданный маневр оператора заставил их замешкаться.

ВСУ бежали из поселка под Константиновкой

Подразделения ВСУ покинули занимаемые позиции в населенном пункте Бересток, расположенном в окрестностях Константиновки, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Причиной отхода на запасные рубежи стала реальная угроза попадания в оперативное окружение в результате успешных действий российских войск. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации Марочко, украинские бойцы оставили южную часть поселка, которая перешла в серую зону. Ситуация для гарнизона ВСУ осложнилась из-за активного продвижения российских подразделений, которые создали угрозу с двух направлений.

Бригада ВСУ лишилась важного ресурса для продолжения боевых действий

Военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, удерживающие позиции в районе Волчанска, сообщили об уничтожении практически всего автопарка подразделения, сообщил источник в российских силовых структурах. Украинские бойцы начали обращаться из зоны боевых действий к местным жителям с просьбой о помощи. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

По сведениям источника, гуманитарная техника, о которой ежемесячно рапортуют украинские СМИ, либо не доезжает до передовой, либо оседает в руках чиновников и командования. Собеседник подчеркнул, что реальную помощь получают лишь «распиаренные» националистические подразделения, а новости о сборах публикуют исключительно для обмана населения.

Нетипичный для атак БПЛА регион России подвергся нападению

Вооруженные силы Украины совершили атаку на один из объектов в Удмуртии, заявил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале. По предварительным данным, в результате атаки есть повреждения и пострадавшие, всем им оказывается необходимая помощь.

Атака произошла на фоне объявленной в регионе угрозы БПЛА. Украинские дроны были замечены на территории соседних субъектов, все военные подразделения республики приведены в повышенную боевую готовность.

Чемпион Украины по кикбоксингу погиб в зоне СВО

В Сумской области погиб многократный чемпион Украины по кикбоксингу Дмитрий Русецкий, сообщила пресс-служба Федерации кикбоксинга страны. 28-летний спортсмен был убит 15 февраля.

Президент федерации Ольга Павленко отметила, что спортсмен был ликвидирован неподалеку от села Писаревка во время выполнения боевого задания.

Пленный боец ВСУ рассказал о гибели сослуживцев

Военнопленный из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Юрий Малина рассказал, что на Краснолиманском направлении позиции буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не убирает. По словам бойца, из подразделения в живых остался только он. Мужчина призвал мобилизованных украинцев не доверять приказам командования, которое отправляет людей на верную гибель.

Он также раскрыл детали фиктивного прохождения медкомиссии в военкомате. Малина уточнил, что был мобилизован, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем: больное сердце, печень и гепатит. По его словам, медкомиссию он прошел всего за полчаса у случайных врачей без предоставления своих медицинских документов.

