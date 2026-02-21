Военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, удерживающие позиции в районе Волчанска, сообщили об уничтожении практически всего автопарка подразделения, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Украинские бойцы начали обращаться из зоны боевых действий к местным жителям с просьбой о помощи. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

На опубликованном видео военнослужащий 159-й бригады от безысходности обращается к украинцам, чтобы те в очередной раз скинулись на авто для его подразделения, — сообщил источник.

По его сведениям, гуманитарная техника, о которой ежемесячно рапортуют украинские СМИ, либо не доезжает до передовой, либо оседает в руках чиновников и командования. Собеседник агентства подчеркнул, что реальную помощь получают лишь «распиаренные» националистические подразделения, а новости о сборах публикуют исключительно для обмана населения.

При этом 159-я бригада уже понесла тяжелые потери в личном составе, а ее пункты дислокации неоднократно попадали под удары российских ВКС. Теперь же украинские бойцы столкнулись с тотальным дефицитом техники, без которой удержание позиций становится практически невозможным.

Ранее военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что инструкторы НАТО перестанут прибывать на Украину, когда будут нести там массовые потери. По его словам, ВС РФ необходимо сделать так, чтобы ситуация для этих «специалистов» стала критической.