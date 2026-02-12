Бундесвер сообщил о нехватке добровольцев для миссии в Литве DS: в ФРГ сорвался набор добровольцев для миссии НАТО в Литве

Формирование бригады бундесвера для размещения в Литве столкнулось с кадровым кризисом, передает Der Spiegel со ссылкой на внутренний документ оборонного ведомства. Несмотря на обещания министра обороны направить на восточный фланг НАТО исключительно добровольцев, желающих служить два года в Прибалтике оказалось критически мало.

Укомплектование 122-го мотопехотного и 203-го танкового батальонов, которые должны стать костяком «литовской бригады», серьезно пробуксовывает, утверждает издание. В 203-м батальоне из необходимых 414 человек записались только 197. В 122-м батальоне ситуация еще хуже: на 640 вакансий нашелся лишь 181 доброволец.

В документе Минобороны ФРГ указано, что «число заявок от добровольцев недостаточное». Хуже всего дела обстоят с набором рядового состава, который и должен составлять основу подразделения. Причем штабные должности для офицеров уже практически укомплектованы.

Особую тревогу вызывает нехватка бойцов в «основных ударных силах»: артиллерии, инженерных войсках и разведке. Из 1971 необходимой позиции заявки подали лишь 209 военнослужащих — это примерно 10% от штатной численности. Командование сухопутных войск ФРГ готовится запустить масштабную рекламную кампанию, чтобы привлечь под знамена недостающих солдат.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что европейские политические элиты не готовы к прямому военному конфликту с Россией, однако сознательно продолжают курс на конфронтацию. По его словам, правящие элиты не могут «слезть с предвоенной иглы», так как отказ от мифа о «российской угрозе» поставит под вопрос политику милитаризации с огромными военными расходами.