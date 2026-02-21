Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 21 февраля

В ночь на субботу Вооруженные силы Украины совершили атаку на один из объектов в Удмуртии. Как сообщил глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале, предварительно, в результате атаки есть повреждения и пострадавшие, всем им оказывается необходимая помощь.

«На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — указал Бречалов.

Атака произошла на фоне объявленной в регионе угрозы БПЛА. Украинские дроны были замечены на территории соседних субъектов, все военные подразделения республики приведены в повышенную боевую готовность.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Он напомнил, что главная задача недругов России — посеять панику.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей также написал, что в Воткинске прогремело не менее трех взрывов. По сведениям канала, над одним из районов города виден дым. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

SHOT со слов очевидцев информировал, что дежурные средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Местные власти никак не комментировали обстановку в городе.

Кроме того, Telegram-канал SHOT сообщил, что ночью 21 февраля несколько взрывов прогремело в пригороде Краснодара и Славянском районе Кубани, предварительно, ПВО уничтожает дроны ВСУ.

«Местные жители рассказали SHOT, что два-три взрыва были слышны в Славянском районе около 04:50 ночи. Также очевидцы утверждают, что слышали громкие звуки в пригороде Краснодара. В некоторых районах слышали прерывистую сирену. К этому часу официальной информации нет», — отметил канал.

ВСУ с вечера 20 февраля предпринимают попытки атаковать Кубань. В результате этого, как сообщали в оперштабе региона, пострадал минимум один человек.

«Выбиты стекла в многоквартирном доме, поврежден газопровод, несколько автомобилей, а также один из БПЛА взорвался рядом с автобусом, в котором ехали люди. Аэропорт Краснодара не принимает и не отправляет рейсы с 20:10 вчерашнего вечера», — добавили авторы канала.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 20 февраля над Россией были нейтрализованы 149 дронов, отметили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 57 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 28 и 24 — над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 20 — над Крымом.

Кроме того, 17 БПЛА сбили над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, один — над Белгородской.

В Брянской области был ранен мирный житель в результате налета FPV-дронов на поселок Суземка, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, мужчину с травмами доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В результате удара беспилотников получили повреждения две машины, уточнил глава региона.

«При атаке с помощью дронов-камикадзе в селе Солова повреждены два гражданских автомобиля, в селе Воронок — частный дом. Пострадавших нет», — сказал Богомаз о последствиях атаки на Стародубский муниципальный округ.

Он добавил, что в ночь на 20 февраля над Брянской областью были уничтожены 57 БПЛА самолетного типа. В результате атаки в селе Лопушь разлетевшиеся осколки повредили три частных дома, отметил губернатор. По его словам, в результате ночной атаки никто не пострадал. В Минобороны РФ не комментировали сведения о последствиях ударов ВСУ по региону.

ВСУ продолжают атаковать Донецкую Народную Республику, заявил губернатор Денис Пушилин. По его данным, в результате обстрелов была ранена мирная жительница.

«В городе Селидово Красноармейского муниципального округа при атаке ударного БПЛА ВФУ крайне тяжелые ранения получила женщина 1978 года рождения», — уточнил он. Пострадавшей оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В Минобороны РФ не комментировали сведения Пушилина о последствиях атак ВСУ на ДНР.

Читайте также:

Атака БПЛА на Краснодарский край вечером 20 февраля: раненые, что известно

Тайна F-16 и новые детали операции «Труба»: новости СВО на вечер 20 февраля

Шарики-убийцы в БПЛА, теракт в Ставрополе: как ВСУ атакуют РФ 20 февраля