20 февраля 2026 в 07:14

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 149 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 149 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 57 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, по 28 и 24 — над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 20 – сбили над Республикой Крым.

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 19 февраля до 7.00 мск 20 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 17 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края. Еще по два и одному БПЛА сбили над Ростовской и Белгородской областями.

Утром 17 января пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 50 и 29 БПЛА уничтожили над Черным и Азовским морями, 38 — над Крымом, еще 18 беспилотников сбили над территорией Краснодарского края.

