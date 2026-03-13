Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Генсек ООН выдвинул жесткое требование к Израилю и «Хезболле»

Гутерриш призвал немедленно остановить войну между Израилем и «Хезболлой»

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Военные действия между армией Израиля и движением «Хезболла» должны быть остановлены как можно скорее, призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут. С таким заявлением он выступил во дворце Баабда после переговоров с президентом республики Джозефом Ауном, передает Reuters.

Новая война между Израилем и «Хезболлой» должна быть остановлена, — сказал Гутерриш.

Он также заявил, что эпоха военизированных формирований подошла к концу, и выразил надежду, что к его следующему визиту ливанское государство восстановит «исключительное право принимать решения о войне и мире». Глава ООН добавил, что прибыл в Бейрут с «визитом солидарности» с ливанским народом.

Ранее министр информации Ливана Пол Моркос заявил, что число жертв израильских ударов по республике почти достигло 700 человек. С начала атак уже погибли 687 человек, в том числе 52 женщины и 98 детей.

Помимо объектов «Хезболлы», атакам Израиля подвергся пляж Рамлет аль-Байда в Бейруте. В результате ударов, по данным Министерства здравоохранения республики, погибли семь человек.

