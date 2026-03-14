В США раскрыли цели Трампа по поводу России Вэнс: Трамп желает урегулирования на Украине и восстановления торговли с РФ

Президент США Дональд Трамп добивается преодоления конфликта на Украине, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, также в списке целей американского президента — восстановление торговых связей с Россией.

Было много дебатов по поводу того, какой в точности должна быть наша внешняя политика в отношении России и Украины. Президент [США Дональд Трамп] ясно высказывался на этот счет. Он хочет, чтобы конфликт прекратился. Он хочет вернуться к торговле, — указал он.

Вэнс добавил, что он поддерживает такую позицию президента. Она кажется ему верной и вызывает восхищение, подчеркнул политик.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием России и США могут быть отложены. Он объяснил это обострением ситуации на Ближнем Востоке.