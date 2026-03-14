За вооруженным конфликтом между Украиной и Россией, а также событиями в Иране стоят одни и те же люди, заявил в интервью NEWS.ru заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов. Командир спецназа «Ахмат» объяснил, как обострение ситуации в мире связано с материалами по делу Джеффри Эпштейна, при чем тут президент Украины Владимир Зеленский и певица Алла Пугачева, когда ВС РФ могут освободить Сумы.

Кому выгодна война США и Израиля против Ирана

— Апти Аронович, как вы оцениваете ситуацию на Ближнем Востоке? В особенности начало нынешнего конфликта — ракетный удар по школе для девочек в Иране в первые дни Рамадана? После этого говорили, что это была преднамеренная атака.

— Дело не только в том, что были первые дни Рамадана. Дата [нанесения ракетного удара] — накануне иудейского Пурима. К этому празднику было совершено жертвоприношение. Культы принесения детей в жертву на протяжении столетий время от времени происходят по всему миру. Ранее об этом почему-то никто не хотел говорить, умалчивали. После того как были обнародованы файлы Эпштейна, удивляться не стоит.

— Есть ли схожесть между действиями ВСУ в Донбассе и военной операцией коалиции США — Израиль в Иране?

— Войны на Украине, в Ливии, Сирии, Ираке, Иране имеют одних и тех же интересантов-хозяев. Это одна и та же секта сатанистов.

Ни один человек с Богом в сердце не будет жестоким, куда бы он ни пришел воевать. Я как мусульманин и чеченец не могу убить ребенка или женщину, безоружных людей, стариков. Мне это запрещают религия, традиции и обычаи. А у этих людей есть установка убить всех, кто им не подчиняется.

Методы расправ могут быть разными. Но для них нет категории людей, которых они бы пожалели. Они каждый раз объявляют, что надо убивать и детей, и женщин, и стариков. Солдаты, которые подчиняются сатанинскому войску, ведут себя везде одинаково [жестоко].

Но сатанисты (движение сатанизма признано в России экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), планирующие эти убийства, забывают о том, что есть Бог. Они поступили очень опрометчиво, начав войну с Ираном, потому что пойдут необратимые для них процессы.

Как Пугачева и Зеленский могут быть связаны с Эпштейном

— Вы упомянули о файлах Эпштейна. Они могут быть связаны с событиями в Иране?

— Давайте вспомним, кто такой Эпштейн. Он является агентом израильской разведки. Получил огромные деньги, на которые купили остров, могли доставлять туда кого угодно, из любой точки Земли, и делать все, что хотят.

Мы знаем из этих файлов, что они творили с детьми — мальчиками и девочками от пяти лет — насиловали, кого-то убивали, кто-то их ел. То есть каждый (высокопоставленные гости на острове Эпштейна. — NEWS.ru) сходил с ума по-своему. В общей массе это сатанинские культы.

Когда человек, запачканный кровью и грязью, знает, что на него есть компромат — видеозаписи, он будет делать все, что ему скажут.

— Кстати, Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, разрешающий изымать детей из семей и эвакуировать их без родителей.

— Когда мы — ВС РФ — вывозили украинских детей с прифронтовых территорий, чтобы они не находились под бомбежками, как об этом кричали западные политики! Говорили, что это якобы похищенные Россией дети. Хотя мы никого ни у кого не похищали.

А вот они (украинские политики, фактически узаконившие похищения детей. — NEWS.ru) теперь могут уже в открытой форме забирать детей, продавать их педофилам в Америке и Европе. Это тоже будет приносить им доходы.

— СМИ сообщают, что в материалах по делу Эпштейна упоминались Алла Пугачева, Владимир Зеленский и некоторые другие известные в России персоны.

— Почему мы удивляемся? Пугачева уехала за границу и поливает грязью свою страну. Когда-то мы ее считали звездой, а теперь понимаем, что она была страшным злом. Как раз благодаря таким Пугачевым у нас шла пропаганда страшных пороков.

Как лучше всего поддерживать силу духа в сложные времена

— Политики Великобритании и Германии призывают граждан готовиться к войне. Означает ли это, что они попытаются перейти к открытой фазе противостояния с Россией?

— Мы видим, что европейские государства активно усиливают свои войска. [Политики этих стран] на протяжении четырех лет рассчитывали на то, что Россия вот-вот рухнет. Но вместо этого их детище — Украина, куда они влили миллиарды долларов, которые распиливали вместе с «просроченным» (президентом Украины Владимиром Зеленским. — NEWS.ru), рухнет. Для них это является большой трагедией. Как только это произойдет, к ним возникнут вопросы у населения собственных стран.

Граждане захотят понять, на что были потрачены такие большие деньги и почему Россия все равно победила. Это будет для них крахом. Поэтому сейчас они попытаются по максимуму накачать свои государства военной риторикой, чтобы война не останавливалась.

— Вы не раз говорили, что на время проведения трибунала по украинской тематике нужно отменить мораторий на смертную казнь. Представители стран Запада, скорее всего, будет препятствовать этому, поскольку они сами связаны с этими преступлениями, в том числе и на Украине. Как можно добиться суда и возвращения смертной казни?

— Мир в том виде, в котором мы его знали до сих пор, перестанет существовать. Те организации и государства, которые до сих пор имели власть, не будут влиятельными. Тогда мы получим возможность судить каждого.

Единственное, захотят ли хозяева Зеленского, чтобы он рассказал о том, что делал по их указанию, и называл их имена? Это уже второй вопрос. Дадут ли ему возможность говорить? Думаю, что нет.

— Как воспитывать силу духа в сложные времена?

— Если ты истинно веришь в Бога, для тебя нет ничего, что ты не мог бы пройти и побороть. Нет никаких других тренировок или тренингов. Нам надо максимально укрепляться в своей любви к Богу и объединяться против нашего общего врага. Вот это нам поможет.

Когда ВС РФ освободят Сумы

— От тех населенных пунктов, где сейчас воюет часть подразделений спецназа «Ахмат», до Сум буквально рукой подать. Когда бойцы РФ могут освободить город?

— Самое неблагодарное дело — давать прогнозы по времени. Могу сказать одно: мы достигнем тех целей, которые перед нами ставятся.

— От Сум до Киева примерно два часа пути?

— Если таким образом рассуждать, то и до Вашингтона рукой подать: сел на самолет и полетел. Суть даже не в том, нужен ли нам Киев. Нам нужны Одесская и Николаевская области. Мы будем делать то, что нам указывает руководство страны.

— Весной немного легче воевать, чем зимой? Нынешняя зима была снежной и холодной.

— В этом году зима была очень холодной — доходило до минус 32. Мы все равно выполняли задачи, которые перед нами стоят. Неправильно думать о том, что в какой-то период года якобы легче воевать. Мы — подразделения Минобороны России — ведем наступательные действия.

— Недавно стало известно о разгроме бойцами «Ахмата» «полка смерти», который называли одним из самых жестоких подразделений ВСУ.

— Они себя назвали «полком смерти». Батальон был брошен на участок, где находятся российские подразделения — отряды Каштана, Питерского и Горца. Наши ребята приложили все силы для того, чтобы этот «полк смерти» потерял боеспособность и понес неимоверные потери. Из-за этого украинцы были вынуждены вывести батальон на переформирование и восстановление.

Наши бойцы также уничтожили базу латиноамериканцев под Сумами. Думаю, что после этого у наемников желание воевать с нами очень сильно уменьшилось. Чем больше мы уничтожим противника, тем быстрее он осознает, что мы ему не по зубам. Это все является добрым знаком.

