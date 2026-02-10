В деле Эпштейна нашли запись о девятилетней жертве Конгрессмен США Раскин заявил о девятилетней жертве в материалах дела Эпштейна

Среди жертв финансиста Джеффри Эпштейна фигурирует девятилетний ребенок, сообщает CNN со ссылкой на конгрессменов США. Имена по меньшей мере шести влиятельных мужчин в опубликованных документах были скрыты без оснований, среди них действующий высокопоставленный чиновник иностранного государства.

Вы просматриваете эти документы и читаете о 15, 14, 10-летних девочках. Сегодня я видел упоминание о девятилетней девочке. Я имею в виду, что это просто абсурдно и возмутительно, — заявил конгрессмен Джейми Раскин.

Ранее сообщалось, что в опубликованных Минюстом США файлах Эпштейна нашли десятки упоминаний лидера кубинской революции и бывшего президента республики Фиделя Кастро. Судя по документам, в них также фигурирует и его брат Рауль Кастро, ставший его преемником на посту главы государства и возглавлявший Кубу до 2018 года. Кастро упоминается в файлах, в частности, в переписках Эпштейна с арабским бизнесменом председателем правления компании DP World Султаном Ахмедом Бин Сулайемом.