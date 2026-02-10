Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 10:54

В деле Эпштейна нашли запись о девятилетней жертве

Конгрессмен США Раскин заявил о девятилетней жертве в материалах дела Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Среди жертв финансиста Джеффри Эпштейна фигурирует девятилетний ребенок, сообщает CNN со ссылкой на конгрессменов США. Имена по меньшей мере шести влиятельных мужчин в опубликованных документах были скрыты без оснований, среди них действующий высокопоставленный чиновник иностранного государства.

Вы просматриваете эти документы и читаете о 15, 14, 10-летних девочках. Сегодня я видел упоминание о девятилетней девочке. Я имею в виду, что это просто абсурдно и возмутительно, — заявил конгрессмен Джейми Раскин.

Ранее сообщалось, что в опубликованных Минюстом США файлах Эпштейна нашли десятки упоминаний лидера кубинской революции и бывшего президента республики Фиделя Кастро. Судя по документам, в них также фигурирует и его брат Рауль Кастро, ставший его преемником на посту главы государства и возглавлявший Кубу до 2018 года. Кастро упоминается в файлах, в частности, в переписках Эпштейна с арабским бизнесменом председателем правления компании DP World Султаном Ахмедом Бин Сулайемом.

Джеффри Эпштейн
США
дети
Конгресс США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История с инцидентом в детском саду Москвы получила продолжение
Российские бойцы освободили населенный пункт в Запорожской области
ЕС и Зеленского уличили в попытках сбить с толку переговорщиков США
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в московском метро
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.