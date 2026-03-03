Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:09

В офисе Зеленского объяснили слова президента о сроках выборов

В офисе Зеленского опровергли публикацию о переносе выборов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Слова президента Украины Владимира Зеленского о переносе выборов до завершения конфликта с Россией были неверно переданы итальянской газетой Corriere della Sera, сообщает «Новини.LIVE» со ссылкой на источник в его офисе. На самом деле глава государства усомнился, что будет баллотироваться в период временного прекращения огня.

Настоящий вопрос заключается в следующем: когда мы сможем провести выборы? Если они состоятся <…> не во время временного прекращения огня, я не уверен, что буду баллотироваться — посмотрим, чего захотят украинцы, — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине возможно лишь после полного завершения конфликта. По его словам, для этого необходима не временная передышка в боевых действиях, а окончательное прекращение противостояния.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы, поскольку опасается сокрушительного поражения. По его словам, политик непоследователен в своих высказываниях из-за ослабления давления на его персону.

