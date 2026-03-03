Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 15:04

В Госдуме отреагировали на ситуацию с вывозными рейсами для россиян

Депутат Прокофьев призвал создать четкий алгоритм эвакуации россиян из-за рубежа

Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево в Подмосковье Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Депутат Госдумы Артем Прокофьев (фракция КПРФ) призвал создать четкий алгоритм эвакуации россиян из-за границы на фоне проблем с вывозными рейсами. В беседе с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что отсутствие у авиакомпаний официальных бумаг об отмене перелетов ставит туристов в безвыходное положение. По его словам, граждан РФ выселяют из отелей даже в тех странах, где местные власти готовы продлевать проживание.

Это нонсенс, когда даже в условиях ЧС наши граждане не могут получить от авиакомпаний официальное подтверждение того, что их рейсы отменены или перенесены. Сегодня правительства ряда стран поручили отелям продлевать проживание туристов из-за отмены рейсов. Российские туроператоры также заявляют об увеличении срока размещения, но для этого требуется документ об отмене рейса. И если его нет — людей просто выселяют. В условиях форс-мажора должен работать четкий алгоритм помощи: оперативная эвакуация и гарантированное безопасное пребывание граждан до возвращения домой. Люди не должны бегать за справками, чтобы доказать очевидное, — пояснил Прокофьев.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. российских туристов смогли вернуться в РФ из стран Ближнего Востока. Около тысячи человек прилетели из ОАЭ, еще 200 — из Омана. Небо над регионом было закрыто из-за атак США и Израиля на Иран.

россияне
туристы
авиарейсы
ОАЭ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
