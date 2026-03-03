Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:17

В Госдуме оценили возможности ВСУ устроить контрнаступление под Белгородом

Депутат Журавлев назвал отвлекающим маневром подготовку ВСУ к атаке на Белгород

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press
Информация, что Вооруженные силы Украины якобы ведут подготовку к контрнаступлению под Белгородом, может быть отвлекающим маневром для сокрытия крупной операции на другом участке фронта, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. По его словам, Вооруженные силы РФ должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы атака не стала неожиданностью.

Могут ли ВСУ устроить крупную операцию под Белгородом весной, есть у них ресурсы? Если такая информация появилась, значит, ВС РФ должны быть к готовы к таким событиям. Главное, чтобы они не были неожиданностью, как в свое время случилось в Курской области. Концентрация сил ВСУ, впрочем, вполне может быть отвлекающим маневром, когда реальное наступление, к примеру, готовится совсем на другом направлении. Вообще, сейчас наиболее удобное время для того, чтобы ВС России самим начать масштабную наступательную операцию, пока Запад занят ближневосточными проблемами, — пояснил Журавлев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что четыре человека пострадали в трех региональных округах из-за атаки Вооруженных сил Украины. По его словам, под ударом оказались Казинка в Валуйском округе, Замостье в Грайворонском округе и Вознесеновка в Шебекинском округе.

