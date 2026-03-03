Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:07

Захарова обозначила способ завершить конфликт на Ближнем Востоке

Захарова: нужно задействовать дипломатию для урегулирования на Ближнем Востоке

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия считает необходимым задействовать дипломатические механизмы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и активно этим занимается, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио РБК. Она отметила, что отказ от любых усилий привел бы к бездействию, и, вероятно, кто-то именно так и поступает.

Как полагает российская сторона и об этом неоднократно заявляла, есть возможности и мы будем использовать этот инструментарий. Проходят сейчас контакты президента Российской Федерации со своими коллегами, визави в регионе. Проходят многочисленные контакты российских дипломатов, в первую очередь министра иностранных дел Сергея Лаврова с министрами иностранных дел, — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова заявила, что повторение чернобыльской трагедии вполне возможно на территории Ирана. По ее словам, ядерные объекты страны подвергаются бомбардировкам в ходе операции, проводимой Соединенными Штатами и Израилем. Спровоцировать подобную катастрофу могут манипуляции западных стран вокруг ядерной тематики.

Также она отмечала, что на протяжении последних 30 лет Соединенные Штаты, нанося удары по другим государствам, оправдывали свои атаки надуманными предлогами. Ни одно из обоснований, представленных Вашингтоном, в итоге не нашло подтверждения. Ярким примером, как подчеркнула Захарова, стала ситуация, когда бывший госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал на заседании ООН пробирку с неким веществом, выдавая его за доказательство наличия оружия массового уничтожения в Ираке.

