Психолог назвала идеальный подарок на 8 Марта Психолог Грекова: гантели могут быть отличным подарком на 8 Марта

Гантели могут стать отличным подарком на 8 Марта, если женщина увлекается спортом, рассказала NEWS.ru клинической психолог Ирина Грекова. По ее словам, к выбору каждого подарка нужно подходить индивидуально — кого-то могут порадовать кухонные приборы, а кого-то, наоборот, огорчить.

Нужно помнить, что все женщины разные и универсального подарка не может быть. Подарить можно коврик для йоги, гантели, сертификат на пробный урок по танцам, пению, рисованию. Если женщина любит готовить, ей подойдут новые кухонные весы, прихватка, набор специй или мерных ложек, — заметила специалист.

По ее словам, также в качестве вариантов подарка можно рассмотреть пылесос, тапочки, печенье с предсказаниями, набор вкусного чая или кофе, фотокнигу с памятными изображениями, в крайнем случае — сертификат в магазин косметики.

Ранее сообщалось, что красные тюльпаны, подаренные на 8 Марта, говорят о глубокой пылкой страсти и признании в вечной любви. Они идеальны для тех, с кем вы уже давно вместе или хотите выразить сильные чувства. Желтые цветы означают искреннее восхищение, солнечную радость и пожелание счастья — это знак того, что женщина освещает вашу жизнь как солнце.